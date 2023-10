Comincia da Novarello, al Villaggio Azzurro, il nuovo corso della Nazionale italiana Under 15 che, dopo la promozione di Massimiliano Favo alla guida dell'Under 17, è stata affidata a Enrico Battisti. Il tecnico, laureatosi campione d'Europa Under 19 lo scorso luglio nelle vesti di assistente allenatore di Alberto Bollini ha convocato 44 calciatori, tutti classe 2009, per la selezione del Nord in programma giovedì 12 ottobre alle 14.45. Nell'elenco dei centrocampisti, spicca il nome di Davide Marchisio, figlio di Claudio (55 presenze e 5 reti con la maglia della Nazionale), che milita nel settore giovanile della Juventus, proprio come fece il padre.

Il percorso dell'Under 15 proseguirà con le selezioni del Centro-Nord (giovedì 19 a Coverciano), Centro (giovedì 26 a Roma) e Sud (giovedì 9 novembre a Catanzaro) prima di disputare un Torneo dello Sviluppo UEFA in Portogallo (da venerdì 29 novembre a martedì 5 dicembre) e chiudere il 2023 con il consueto appuntamento con il Torneo di Natale (dall'8 al 10 dicembre a Coverciano).

L'elenco dei convocati:

Portieri: Pietro Faccioli (Milan), Marco Raccanello (Hellas Verona), Mattia Sonzogni (Atalanta), Gioele Venuti (Udinese);

Difensori: Aron Afferri (Cremonese), Matteo Albini (Brescia), ThomasBergamaschi (Brescia), Salim Berrima (Atalanta), Sebastian Costantino (Torino), Jacopo Del Fabro (Udinese), Edoardo Evangelista (Inter), Francesco Masetti (Inter), Davide Mingardi (Atalanta), Enrico Piano (Torino), Dennis Ettore Pierro (Torino), Samuele Pirola (Inter), Edoardo Rocchetti (Juventus), Tommaso Tagliabue (Udinese), Ludovico Varali (Hellas Verona), Davide Verdelli (Atalanta);

Centrocampisti: Mattia Angelicchio (Milan), Piergiorgio Basile (Juventus), Francesco Gasparello (Atalanta), Federico Limido (Inter), Davide Marchisio (Juventus), Thomas Martini (Milan), Alex Ortolani Della Nave (Monza), Mattia Pannuto (Inter), Samuele Pisati (Milan), Vittorio Ramondetti (Torino)*, Pietro Stocco (Atalanta), David Zanin (Hellas Verona);

Attaccanti: Nicolò Amalfitano (Atalanta), Giovanni Bruno (Juventus), Alessandro Cammarota (Torino), Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano(Juventus), Nicola De Sabbata (Cremonese), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Mathias Faveri (Atalanta), Marcello Fugazzola (Atalanta), Delis Gjeci (Inter), Federico Moraglio (Torino), Riccardo Paonessa (Juventus).

*in sostituzione di Riccardo Marangon (Torino)**.

**in sostituzione di Dylan Scibilia (Torino).