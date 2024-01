Ospite dell'Inter al Konami Youth Development Centre di Milano, la Rappresentativa Serie D ha agguantato un 2-2 in rimonta nell'amichevole di lusso giocata contro la formazione Under 18 nerazzurra prima della Viareggio Cup. Un pari che ha soddisfatto il tecnico Giliano Giannichedda che ha commentato così la prova dei suoi: "Partita probante che ci da una grossa iniezione di fiducia per Viareggio - le sue parole a Lnd.it -. Non era semplice affrontare un avversario di questo livello, i ragazzi sono stati bravissimi a interpretare i vari momenti e rimanere propositivi nonostante il doppio svantaggio. Aver giocato qui è per noi motivo di orgoglio, fa sempre un certo effetto entrare a contatto con realtà così importanti.

Ringraziamo tantissimo l’Inter per l’ospitalità e l’accoglienza, tutta l’organizzazione è stata impeccabile. Adesso ci prenderemo qualche altro giorno per fare le ultime valutazioni per la lista definitiva, ma sappiamo di avere a disposizione un ottimo gruppo".