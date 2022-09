"Come ogni anno si riparte con un gruppo nuovo. Sono estremamente contento che la società faccia una politica di questo tipo. Ci sono altre squadre che comprano e giocano con fuoriquota, all'Inter abbiamo un allenatore che non fa questo tipo di scelte. Nei primi mesi dobbiamo lasciargli il tempo di crescere come di sbagliare, perché è questa la strada per i calciatori". Parola di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile nerazzurro che dopo il ko contro il Torino è intervenuto ai microfoni di Inter TV. "Ci sono addirittura squadre che vengono a comprare da noi i fuoriquota per farli giocare in Primavera, noi mettiamo in campo i 2005. La Primavera dell’Inter ha prodotto tanti giocatori di livello nella scorsa stagione, come dimostra il mercato. Vedi Cesare Casadei, per esempio, la sua crescita è stata esponenziale" ha continuato a proposito della Primavera di Cristian Chivu.