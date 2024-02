Appuntamento importante per l'Under 19 di Cristian Chivu, che sabato alle 13 scenderà in campo al Vismara nel derby contro il Milan. Designato l'arbitro per questo match sempre molto atteso, ed è uno dei più quotati all'interno della CAN di Serie C: si tratta di Daniele Virgilio della sezione di Trapani, che sarà assistito da Simone Piazzini di Prato e Marco Toce di Firenze.