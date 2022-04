Non solo Inter-Roma, quella di sabato sarà giornata di campionato anche per la squadra nerazzurra impegnata nel campionato Primavera 1. In campo alle 13 i ragazzi di Chivu (come da comunicato della Lega Serie A) affronteranno allo Stadio Pozzo di Biella il Torino nella quattordicesima giornata del girone di ritorno. Diretta su Sportitalia.