Tocca a William Rovida sfogare a Inter TV la sua gioia per essere diventato campione d'Italia Primavera: "E' un giorno speciale, non posso crederci nemmeno io. Abbiamo dimostrato in tutta la stagione di essere un grandissimo gruppo, non mollando mai di un centimetro specie nella semifinale quando gli avversari ci hanno messo in difficoltà. La parata su Cassano? Io contribuisco come i compagni di squadra. Anzi, ringrazio loro e lo staff per aver reso possibile tutto questo. La dedica è per la famiglia che mi ha supportato nel raggiungimento dell'obiettivo anche se ce ne saranno altri. Ringrazio anche tutti i compagni".