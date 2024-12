"È stata una partita interpretata al meglio, siamo entrati in campo sin da subito concentrati e con la mentalità giusta", ha detto Filippo Reale ai canali ufficiali della Roma, dopo la vittoria per 4-1 in casa dell'Inter U20. "Abbiamo dato tutto quello che avevamo e si sono visti i risultati. Settima vittoria consecutiva, siamo contenti. Questi sono i frutti di tutto il lavoro che facciamo ogni settimana, e siamo contenti. Ora ci riposiamo un po' e poi ripartiremo ancora più carichi. Sono abbastanza soddisfatto di quello che sto facendo ma c'è ancora tanto da lavorare, faccio quello che mi richiede lo staff e l'allenatore. Sono contento così".