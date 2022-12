La Lega Serie A ha pubblicato il consueto elenco suppletivo dei giovani di serie che le squadre del massimo campionato hanno liberato in virtù dell'art.107 delle NOIF, quello relativo allo svincolo per rinuncia. Per quel che riguarda l'Inter, all'interno dell'elenco sono stati inseriti il 2006 Akim Djibril e il 2004 Kifle Gambato.