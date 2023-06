Aleksandar Stankovic, centrocampista della Inter Primavera, ha raccontato nel corso di "My top three", il nuovo format Recast, quali sono stati i gol più significativi che ha segnato in questa stagione, in cui si è imposto come titolare inamovibile del centrocampo di Chivu: "La rete più bella l'ho segnata contro l'Hellas Verona, ho dovuto dribblare gli avversari in velocità con un controllo, mentre quello più importante col Napoli perché dovevamo sbloccare la partita".