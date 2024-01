Resta invariato il vantaggio in classifica sulle più immediate inseguitrici dell'Inter Primavera, ancora prima a +4 su Torino e Roma. I granata si sono divisi la posta in palio proprio con i nerazzurri allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano, mentre i capitolini non sono andati oltre lo 0-0 sul campo del Milan, ora quinto a sei punti dalla vetta. Al quarto posto, infatti, è salita la Lazio, l'unica squadra di testa a portare a casa i tre punti grazie all'1-0 imposto al Genoa.