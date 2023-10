Sarà l'Inter Primavera, come già successo lo scorso week-end, ad aprire il programma della prossima giornata di campionato: i ragazzi di Cristian Chivu, primi in classifica a braccetto con i cugini del Milan, ospitano il Genoa al 'Konami Youth Development Centre’ di Milano. Il kick-off della sfida valida per il nono turno è programmato per sabato 4 novembre, alle ore 11.