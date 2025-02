Attualmente al terzo e quarto posto in classifica, separati da appena due punti, Inter e Sassuolo Primavera si sfideranno tra circa un mese per la 31esima giornata del campionato: i ragazzi di Andrea Zanchetta faranno visita ai pari età neroverdi sabato 29 marzo, con kick-off alle ore 13. Il match sarà trasmesso in TV su Sportitalia; come sempre, i lettori di FcInternews.it avranno la possibilità di seguire la diretta attraverso il live testuale sul sito.