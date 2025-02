Sarà un sabato di campionato anche per l'Under 20 dell'Inter, che dopo il 4-1 sul Monza torna in campo per l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 1, ospite del Bologna nella gara in programma alle ore 13. Partita che sarà diretta da Giuseppe Rispoli, arbitro della sezione di Locri, che avrà come assistenti Luca Chiavaroli di Pescara e Giuseppe Bosco di Lanciano.