Sabato mattina alle 11 torna in campo l'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta, impegnata in casa del Lecce per l'ottava giornata del campionato Primavera 1. A dirigere l'incontro sarà Gabriele Sacchi della sezione di Macerata, che sarà assistito da Vincenzo Andreano di Foggia e da Marco Colaianni di Bari.