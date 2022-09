Ancora a secco di successi in campionato, l’Inter Under 19 di Cristian Chivu proverà a rompere il ghiaccio sabato pomeriggio in casa del Lecce nella gara valida per la quinta giornata del torneo Primavera 1. Match che sarà arbitrato da Mattia Pascarella, fischietto della sezione di Nocera Inferiore, che sarà assistito da Amedeo Fine di Battipaglia e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore.