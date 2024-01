Big match sabato pomeriggio per la seconda giornata di ritorno del campionato Primavera, quando l'Inter di Cristian Chivu andrà a sfidare il Torino che ha eliminato i nerazzurri dalla Coppa Italia nei giorni scorsi e li insidia in classifica trovandosi secondi a pari merito con la Roma. Scelto l'arbitro dell'incontro: designazione per Jules Roland Andeng Tona Mbei, direttore di gara della sezione di Cuneo, che avrà come assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Alberto Rinaldi di Pisa.