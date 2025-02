Un gol al 93esimo di Federico Coletta permette alla Roma Primavera di superare per 2-1 la Juventus e riprendersi la vetta del campionato. I giallorossi di Federico Guidi avanzano fino a quota 58 punti, scavalcando la Fiorentina battuta in casa per 3-2 dal Sassuolo. Terzo posto per l'Inter, che col rotondo 3-0 rifilato al Bologna ha proseguito nella sua cavalcata e sabato mattina attende al Konami Centre proprio la formazione viola per tentare di dare una nuova spallata in vetta.