A raccontarlo non ci si crederebbe. L'Inter Primavera inizia il suo 2025 come un frullatore, gettando alle ortiche una partita che sembrava ampiamente alla sua portata e che stava vincendo 2-0 a Vinovo contro la Juventus. Invece alla fine è 3-2 per i bianconeri, che dopo un primo tempo a inseguire gli avversari scendono in campo nella ripresa con tutt'altro piglio e tante iniziative offensive, andandosi a riprendere quello che i nerazzurri stavano portando via con una prestazione di grande personalità e solidità, griffata dalla rete del vantaggio di Quieto. Pura illusione, amplificata dal raddoppio di Spinaccè al 62' che, pur non particolarmente meritato, sembrava dovesse scavare il solco decisivo tra le squadre.

Uno schiaffone che invece di cancellarne le velleità sveglia l'efficacia sotto rete dei ragazzi di Magnanelli, guidati da un super Vacca che in due minuti prima accorcia le distanze, poi addirittura pareggia. Momento di paralisi per l'Inter che come un pugile non smette di barcollare, fino al montante di Florea che manda il pallone all'incrocio dei pali e gli avversari al tappeto. La reazione dell'Inter è più emotiva che lucida e si sviluppa solo in un destro di Lavelli respinto da Zelezny, fino al triplice fischio finale che sancisce un k.o. scioccante per il modo in cui è maturato.



IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 3-2

Reti: 22' Quieto (I), 63' Spinaccè (I), 64' e 65' Vacca (J), 76' Florea (J).

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Zelezny; 38 Savio, 3 Martinez, 13 Verde, 16 Pagnucco; 24 Mazur, 5 Boufandar; 17 Biliboc (21 Finocchiaro 85'), 14 Di Biase (37 Lopez 68'), 22 Florea; 10 Vacca (28 Keutgen 90'). A disposizione: 42 Vinarcik, 2 Nisci, 19 Scienza, 27 Sosna, 29 Bellino, 31 Rizzo, 35 Djahl, 36 Merola. Allenatore: Francesco Magnanelli

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta (25 Zouin 81'), 22 Tigani; 30 De Pieri (18 Mosconi 70'), 11 Spinaccè (9 Lavelli 74'), 10 Quieto (33 Cerpelletti 83'). A disposizione: 12 Taho, 15 Perez, 17 Motta, 26 Garonetti, 34 Ballo, 35 Putsen, 36 Mantini. Allenatore: Andrea Zanchetta

Ammoniti: 61' Verde (J), 78' Lopez (J). Recuperi: 0' (1T) - 4' (2T)

Arbitro: Madonia (sez. Palermo)

Assistenti: Zezza - Cecchi





RIVIVI IL LIVE

95' - FINISCE QUI, BRUTTA SCONFITTA PER L'INTER.

94' - MOSCONI! L'esterno prova a girare con il sinistro ma una deviazione manda il pallone a lato!

90' - Altra sostituzione: esce Vacca, entra Keutgen. Assegnati 4 minuti di recupero.

88' - LAVELLI! Occasione per l'attaccante che si gira e calcia trovando la grande risposta di Zelezny!

85' - Cambio anche nella Juventus: entra Finocchiaro, esce Biliboc.

83' - Fuori Quieto, dentro Cerpelletti tra i nerazzurri.

81' - Zanchetta non ce la fa, entra Zouin al suo posto.

79' - Ammonizione per Lopez che entra troppo duramente su Zanchetta.

76'- RIBALTONE COMPLETATO: FLOREA METTE ALL'INCROCIO DEI PALI IL SINISTRO ISPIRATO DA BILIBOC.

74' - COCCHI! Break dell'esterno che allenta la pressione bianconera e in azione solitaria manda fuori un bel diagonale. Lavelli sostituisce Spinaccè.

70' - Alta azione insistita dei bianconeri con Florea che calcia altissimo. Mosconi al posto di De Pieri per i nerazzurri.

68' - Problema muscolare per Di Biase, entra Lopez al suo posto.

65' - INCREDIBILE: VACCA PAREGGIA! BUCO DIFENSIVO NERAZZURRO E LA FRITTATA E' FATTA.

64' - GOL DELLA JUVENTUS: VACCA ACCORCIA LE DISTANZE DOPO UN'AZIONE INSISTITA, LASCIANDO IMMOBILE ZAMARIAN.

62' - GOOOOOL DELL'INTER! SPINACCE' CON UNA ZAMPATA FIRMA IL RADDOPPIO!

60' - Primo cartellino del match: Verde duro su Spinaccè a centrocampo, cartellino giallo.

59' - VACCA! Sbanda la difesa nerazzurra, Biliboc serve la punta in area che ignora colpevolmente Di Biase e spedisce alto un rigore in movimento!

56' - Occasioni su entrambi i fronti! Maye decisivo intercettando un assist di Di Biase per Savio tutto solo in area, dall'altra parte De Pieri confeziona il solito sinistro ma calcia male e spedisce fuori!

53' - DI BIASE! L'attaccante si libera forse fallosamente di Maye e calcia in porta dal limite dell'area, ma non la inquadra!

51' - Forcing della Juventus che attacca con insistenza e prima con Mazur e poi con Biliboc non riesce a trovare la porta di Zamarian!

48' - DE PIERI! Numero dell'esterno che parte da destra, si accentra e calcia, trovando la respinta in tuffo di Zelezny!

46' - COCCHI! L'esterno riceve in corsa e calcia con il piede meno nobile, destro, ma manda alto.

14.05 - Fischio d'inizio, si gioca.

14.04 - Squadre in campoi per la ripresa senza sostituzioni.

Un gol di Quieto ispirato dal break di Tigani permette all'Inter di condurre 1-0 a Vinovo sulla Juventus. Vantaggio meritato dai nerazzurri, che hanno concesso, dopo uno svarione difensivo, l'unica vera opportunità agli avversari dopo 5 minuti, sprecata da De Biase. Da allora supremazia degli ospiti che creano diverse potenziali occasioni da gol, senza tuttavia spaventare più di tanto Zelezny. Il gol al 22' è il premio all'atteggiamento e alla personalità dei giovani nerazzurri.

46' - Pochi secondi di recupero e l'arbitro fischia la fine del primo tempo.

45' - Spunto a sinistra della Juve, cross sul secondo palo e tiro di Savio respinto da Re Cecconi. Il pallone però era già uscito.

38' - Rischia l'ammonizione Florea che colpisce Maye dopo che il difensore aveva già rinviato. Madonia si limita a redarguirlo.

34' - Rischio della Juventus che viene salvata da Martinez, più rapido ad anticipare l'inserimento di Tigani!

32' - Azione prolungata dell'Inter che calcia due volte nel giro di pochi secondi con Cocchi e Zanchetta, ma la difesa riesce sempre a respingere!

30' - BILIBOC! La Juventus sviluppa il gioco a destra, il pallone arriva in mezzo all'esterno che chiuso dalla diofesa calcia fuori!

27' - DI BIASE! L'attaccante riceve in uno contro uno con Maye ma cerca un tiro improbabile e manda fuori.

22' - GOOOOOOL! QUIETO PORTA AVANTI I NERAZZURRI! GRANDE RECUPERO DI TIGANI CHE SERVE L'ESTERNO, FREDDISSIMO DAVANTI A ZELEZNY!

20' - SPINACCE'! L'attaccante pressa Zelezny e respinge il suo rinvio, ma il pallone resta lì e il portiere lo fa suo!

18' - Proteste bianconere per un presunto tocco di braccio di Cocchi su iniziativa di Di Biase, Madonia fa proseguire con ampi gesti.

17' - VENTURINI! Il centrocampista si sistema il pallone sul sinistro da fuori area ma calcia molto alto.

15' - Azione insistita dei bianconeri che si conclude con un destro dalla distanza di Mazur deviato in corner.

14' - VACCA! Percussione centrale dell'attaccante che arriva al limite dell'area ma calcia fuori!

11' - Bel lancio dalle retrovie per De Pieri che in area controlla male e favorisce l'uscita di Zelezny!

9' - Bella azione dell'Inter avviata da Zanchetta, proseguita da Cocchi e Spinaccè e rifinita da Quieto che crossa basso dove Tigani colpisce male e manda fuori.

5' - DI BIASE! Clamorosa occasione per i bianconeri che viene servito davanti a Zamarian dopo un grave errore in impostazione del portiere e di Venturini ma calcia di poco a lato!

13.03 - Fischio d'inizio del signor Madonia!

13.02 - Un minuto di silenzio per ricordare Aldo Agroppi.

12.58 - Le squadre entrano in campo, mister Zanchetta in stampelle.