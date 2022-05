In programma domenica prossima l'ultima giornata della stagione regolare del campionato Primavera 1, con l'Inter di Cristian Chivu che cerca in casa della Sampdoria i punti per il passaggio automatico alle semifinali dei playoff. Designato l'arbitro dell'incontro di Bogliasco: dirigerà Gabriele Scatena della sezione di Avezzano, che sarà assistito da Giorgio Lazzaroni di Udine e Marco Matteo Barberis di Collegno.