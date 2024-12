In attesa della sfida di giovedì in Coppa Italia, domani Inter e Udinese si sfideranno a livello Primavera per la 16esima giornata del campionato, con fischio d'inizio alle 14.30. Per il match del Konami Youth Training Centre è stata scelta come direttrice di gara la trentina Silvia Gasperotti, della sezione di Rovereto, che sarà assistita da Alessandro Cassano di Saronno e Francesco Macchi di Gallarate.