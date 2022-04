Nuovo impegno per la Primavera di Cristian Chivu che domani alle 14.30 ospiterà al Suning Youth Training Centre il Napoli dell'ex vice di Walter Mazzarri, Niccolò Frustalupi, nella gara valida per la 28esima giornata di campionato. A dirigere l'incontro è stato designato Samuele Andreano della sezione di Prato, che avrà come assistenti Mauro Dell'Olio di Molfetta e Domenico Castro di Livorno.