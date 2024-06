Le giovanili dell'Inter potrebbero accogliere presto un nuovo allenatore, in uscita dalla Lazio: si tratta di Tobia Assumma, che nel corso della stagione aveva dovuto rassegnare le dimissioni da tecnico dell'Under 15 del club biancoceleste. Il suo futuro potrebbe ora essere tinto di nerazzurro: secondo GazzettaRegionale.it, un primo incontro con il responsabile del settore giovanile nerazzurro Massimo Tarantino già c'è stato. Le prossime 24/48 ore potrebbero essere decisive.

Da non sottovalutare, però, anche altre due ipotesi: una riguarda la Primavera del Catanzaro, con la società calabrese che avrebbe individuato in Assumma il profilo ideale per la massima categoria del vivaio. Altra opzione è la Reggina, club di Serie D.