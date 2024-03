Grande prova della Nazionale Under 19 di Bernardo Corradi che a Udine, davanti a quasi 3000 tifosi batte 2-1 la Repubblica Ceca trascinata proprio da una vecchia conoscenza dell'ambiente friulano, ovvero Simone Pafundi, a segno per la prima volta nel suo stadio. Gli Azzurrini passano in vantaggio al 18' proprio con l'attaccante del Losanna che, con un bel sinistro dal limite, trafigge l'estremo difensore ceco, Baier, nell'angolino basso alla destra.

La rete del raddoppio, invece, arriva intorno alla mezz'ora (32') sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra calciato dal solito Pafundi sul quale Luca Lipani, dopo una deviazione di testa del vicino Mane, non lascia alcuno scampo al portiere ceco. Gli avversari trovano la rete del 2-1 nella ripresa grazie a Misek. Spazio nei secondi 45 minuti anche per il centrocampista dell'Inter Luca Di Maggio, subentrato al minuto 74 al romanista Mannini.