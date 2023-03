Inter-Lecce di domenica mattina per il campionato Primavera 1 è l'incontro principali in cartello, ma diverse sono le formazioni giovanili nerazzurre impegnate in questo fine settimana fino a lunedì. Ecco l'elenco completo:

UNDER 19

Domenica 5 marzo, ore 11 - Campionato, 22ª giornata INTER-Lecce - Konami Youth Development Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 5 marzo, ore 14:30 - Campionato, 17ª giornata INTER-Parma - Centro sportivo Sandro Pertini, Sesto San Giovanni (MI).

UNDER 18

Lunedì 6 Marzo, ore 15 - Campionato, 18ª giornata INTER-Parma - Konami Youth Development Centre, Milano

UNDER 17