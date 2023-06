Allo stadio 'Diego Armando Maradona' di La Plata, i gol di Tommaso Baldanzi e Cesare Casadei hanno regalato alla Nazionale italiana Under 20 la vittoria sull'Inghilterra e la conseguente qualificazione ai quarti di finale contro la Colombia. Per l'orgoglio del ct azzurro Carmine Nunziata: "E' stata una grande partita, giocata davanti a un pubblico che ha fatto il tifo per noi e che ci tengo a ringraziare - il suo commento affidato a Figc.it - Siamo contenti di esserci presi la rivincita per la sconfitta dello scorso anno, ma soprattutto di andare avanti in questa competizione.

Abbiamo non solo tenuto il campo, ma anche espresso un buon gioco, contro una squadra fortissima e che arrivava qui da campione d'Europa. Sabato c'è la Colombia: un'avversaria temibile, ma abbiamo battuto il Brasile e l'Inghilterra, quindi significa che anche l'Italia è una grande squadra".