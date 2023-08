Parte col piede giusto l'Inter Under 19, che ha debuttato con una bella vittoria nel Memorial 'Lanari-Bellezza' di Osimo: la squadra di Cristian Chivu si è imposta per 3-1 sul Bologna, grazie alla serata di ispirazione di Thomas Berenbruch autore di una doppietta intervallata dal momentaneo 1-1 felsineo firmato da Zillio. Il sigillo al match lo mette Daniele Quinto con la rete del definitivo 3-1 all'84esimo. Questo il commento di Berenbruch, mattatore del match: "La chiave di questa vittoria è stata l’intensità che ci abbiam messo in tutti i novanta minuti. Siamo stati veramente aggressivi".