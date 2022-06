Il capitano dell'Inter Primavera Mattia Sangalli ha attirato le attenzioni di un blasonato club di Serie C, l'Avellino, che da diversi anni prova, senza successo, a tornare in serie cadetta. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport, spiegando come la dirigenza irpina abbia bussato dalle parti di Milano per ottenere in prestito il centrocampista classe 2002.