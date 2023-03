Scatta la seconda fase di qualificazione all’Europeo per l'Italia Under 19 che è stata inserita nel gruppo 2 insieme a Germania, Slovenia e Belgio. Solo la prima accede alle fasi finali. A Il ct Alberto Bollini ha diramato oggi la lista dei giocatori che prenderà parte a questa seconda fase di qualificazione che andrà in scena a Brema dal 22 al 28 marzo. Un solo rappresentante dell'Inter nella rosa, ovvero l'attaccante Francesco Pio Esposito.