La Nazionale Under 16 tornerà in campo per un doppio test amichevole contro i pari età della Repubblica Ceca, in programma martedì 8 (ore 15) e giovedì 10 aprile (ore 11) a Blšany. Il ct Marco Scarpa ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2009, che si raduneranno domenica 6 aprile a Milano per partire poi il giorno seguente in direzione Praga. Presenti in lista anche tre giovani dell'Inter: si tratta di due difensori, Andrea Donato e Samuele Pirola, e dell'attaccante Delis Gjeci.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessandro Bianchi (Milan), Lorenzo Costoli (Genoa);

Difensori: Salim Berrima (Atalanta), Djibril Diallo (Parma), Angelo Antonio Di Palma (Cremonese), Andrea Donato (Inter), Gabriele Mandirola (Genoa), Samuele Pirola (Inter), Edoardo Rocchetti (Juventus), Ludovico Varali (Hellas Verona);

Centrocampisti: Mattia Angelicchio (Milan), Edoardo Biondini (Empoli), Gioele Giammattei (Roma), Nana Jeffrey Baffoh (Sassuolo), Kenneth Isak Mensah (Leeds), Davide Rigo (Juventus);

Attaccanti: Thomas Corigliano (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Delis Gjeci (Inter), Alessandro Isidori (Empoli), Jacopo Landi (Empoli), Rosindo Zanni (Monza).