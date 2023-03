Primo pareggio nel 2023 per la Nazionale italiana Under 16 che, dopo essersi imposta in amichevole contro i pari categoria della Rappresentativa Lega Pro a Coverciano (3-1) e nella doppia sfida contro l’Albania a Tirana (5-1 e 6-0) nel mese di febbraio, ieri a Coverciano non è andata oltre l’1-1 contro la Germania nel primo dei due test in programma. Al gol dell'interista Mattia Mosconi, bravo ad aggirare Erlein in area di rigore per poi trafiggere Schlich sul primo palo, ha risposto Tayan Etcibasi, nel primo e unico minuto di recupero concesso nel primo tempo.