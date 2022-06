Dopodomani, sabato 2 luglio, il trequartista classe 2005 Marco Baldelli dovrebbe firmare il contratto che lo legherà all'Inter: "È una grandissima occasione, ne sono consapevole - si legge sul sito di Sprint e Sport -. Mi sono impegnato molto quest'anno, sono felice di avere avuto questa possibilità. Penso di aver fatto un bel salto di qualità e di essere maturato molto". Già, perché qualcuno negli anni gli ha messo addosso l'etichetta di bad boy: "Mi hanno sempre definito come una senza voglia di allenarsi, che non si impegnava. Ammetto che poteva essere anche vero, ma ora le cose non stanno più così", sostiene il 17enne. Che ora si sente pronto ad approdare in nerazzurro: "Credo sia il momento perfetto per andare. Andarci da piccoli è un conto, ma farlo a quest'età penso sia anche meglio perché si è più vicini al calcio che conta. Inoltre si ha una percezione maggiore del peso della maglia, quindi sono contento di esserci arrivato adesso".