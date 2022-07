L'Inter ha deciso di acquistare a titolo definitivo Christos Alexiou, difensore centrale greco classe 2005, dall'Atromitos. Stando alle informazioni dei colleghi di Gazzetta.gr, lo scorso 30 giugno, il club milanese ha mandato una mail alla società di Peristeri per comunicare il riscatto del cartellino del ragazzo per 270 mila euro, dopo averne già versati 80.000 la scorsa estate. La cifra potrebbe salire al massimo poco oltre il milione di euro in caso di debutto in prima squadra del ragazzo, con i greci che, inoltre, si sono garantiti il 15% dell'eventuale futura rivendita.