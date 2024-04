Non solo prima squadra. Nel weekend lasciatoci alle spalle, concluso con il 2-2 dell'Inter di Inzaghi contro il Cagliari, c'è stato spazio anche per il settore giovanile: vittoria dell'U19, dell'U17 e U15; solo un pari per l'Under-18.

Di seguito il quadro completo dei risultati del vivaio nerazzurro.

UNDER 19 Campionato, 29ª giornata: Sassuolo vs INTER 0-3 Marcatori: 8', 57' Quieto, 86' Miconi.

UNDER 18 Campionato, 27ª giornata: Lazio vs INTER 1-1 Marcatori: 4' Zarate Hidalgo.

UNDER 17 Campionato, 24ª giornata: INTER vs Sudtirol 2-0 Marcatori: 21' Sorino, 68' Kukulis.

UNDER 15 Campionato, 25ª giornata: Udinese vs INTER 0-1 Marcatori: 46' Salviato.