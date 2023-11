È Wilfried Gnonto l'MVP che salva l'Italia U21. Una doppietta dell'ex Inter permette agli azzurrini di strappare il prezioso 2-2 last minute contro l'Irlanda, ora al secondo posto ad una lunghezza di distanza dai ragazzi di Nunziata nel gruppo di qualificazione al prossimo Europeo di categoria.

I padroni di casa, passati per due volte in vantaggio con Phillips e Armostrong, alla fine cedono ai colpi della punta del Leeds, con la seconda pesante rete arrivata al minuto 96. In campo anche Mattia Zanotti (90') e Francesco Pio Esposito (sostituito da Casadei a inizio ripresa).