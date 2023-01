Alessandro Fontanarosa, capitano dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di Sportitalia a pochi minuti dalla finale di Supercoppa italiana di categoria con la Fiorentina: "Queste partite devono essere preparate soprattutto a livello mentale, è importante non farsi prendere dall'ansia. Bisogna ascoltare le indicazioni del mister e lasciare tutto in campo per non avere nulla da rimproverarsi. Ai miei compagni non ho ancora detto nulla, ma lo farò dopo. Siamo pronti, sappiamo che è importante e vogliamo portare a casa questo trofeo con un'impresa.