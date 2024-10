L'Inter è recentemente riuscita a mettere le mani su un piccolo talento del Mali: si tratta del 16enne esterno offensivo Aliou Badara Fofana, proveniente dal Brescia, che sarà aggregato all'Under 17 di Samir Handanovic. Fofana è stato raggiunto dal portale AfricaFoot, al quale ha dichiarato: "Il processo per arrivare all’Inter è stato molto rapido. Il club era molto interessato al mio profilo e i miei rappresentanti hanno trovato il progetto interessante per la mia crescita. È così che ho firmato qui, unendomi alla squadra Under 17. Questo è un passo importante per il resto della mia giovane carriera calcistica e un’ottima opportunità. Continuerò a progredire e a crescere qui, con l'ambizione di firmare presto il mio primo contratto professionale".

Quella nerazzurra per Fofana "è una nuova sfida per me. Sono pronto a dare tutto con l'Inter, per riuscire a raggiungere i miei obiettivi. Sono un giovane calciatore che ha ancora molto da imparare. Quindi rimarrò umile e continuerò a lavorare sodo, ascoltando i miei supervisori". Con annesso obiettivo Nazionale: "Non vedo l'ora di dare tutto per il mio Paese, il Mali. Spero di avere la possibilità di indossare i colori nazionali e di poter aiutare il mio Paese a vincere trofei importanti".