Si chiude agli ottavi di finale l'avventura della Under 16 dell'Inter nei playoff Scudetto di categoria: la squadra di Paolo Annoni è uscita sconfitta per 2-0 dal campo della Roma, che grazie ai gol di Manuel Nardozi e Mattia Almaviva ha ribaltato il 4-3 della gara di andata qualificandosi ai quarti di finale. I nerazzurri, che non sono riusciti nemmeno ad approfittare dell'inferiorità numerica dei giallorossi per l'espulsione di Gianmarco Tumminelli, si sono visti anche negare la chance di rimettersi in carreggiata quando Matteo Spinaccè si è visto respingere un calcio di rigore dal portiere capitolino De Franceschi. La Roma è ora attesa dalla Lazio nei quarti di finale.