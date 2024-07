L'Italia U19 sogna e punta la finale dell'Europeo di categoria. Dopo aver guadagnato il pass per il penultimo alto nel torneo con il primo posto nel girone, il ct Bernardo Corradi non può che complimentarsi con i suoi: "Sono ragazzi che hanno fame, entusiasmo, voglia di stare insieme - dice a La Gazzetta dello Sport -. Non sono mai stato così in difficoltà come con questa squadra nello sceglierne undici da mandare in campo. Li avete visti contro l’Irlanda del Nord? Tutti uniti a cantare l’inno, anche in panchina. Avevano e hanno una gran voglia di stare in Nazionale, e ovviamente più ci stiamo e meglio è...".

Chi preferisce in semifinale, Francia o Spagna?

"Intanto ci volevo arrivare (ride, ndr). Ora lasciamo che decida il destino, tanto quelli forti devi comunque affrontarli se vuoi vincere".