A distanza di due mesi dalla conclusione del proprio girone, la Nazionale italiana Under 19 può finalmente esultare per la qualificazione alla seconda fase dell’ Europeo di categoria. I l terzo posto ottenuto in Polonia per via di una peggior differenza reti nei confronti dei padroni di casa e dell’Estonia aveva infatti obbligato gli Azzurrini ad attendere l’epilogo anche degli altri raggruppamenti. La certezza di essere la migliore terza, e quindi di accedere al sorteggio in programma il prossimo 8 dicembre alle ore 13 a Nyon, è arrivata nella tarda serata di ieri con i verdetti del Gruppo 8: la Francia ha battuto la Scozia chiudendo a punteggio pieno, con l'Islanda seconda a sei punti e gli scozzesi terzi a tre.

"E' una qualificazione strameritata perché arrivata al termine di un girone in cui la squadra ha mostrato grande carattere dopo una sconfitta incredibile come quella contro l'Estonia - il commento dell'allenatore Alberto Bollini a Figc.it -. Da quando abbiamo iniziato il nostro cammino, ho visto una crescita continua nell'armonia del gruppo e nella didattica, e giocare il girone a settembre per noi è stato penalizzante, anche perché questi ragazzi per via dello stop per il covid non hanno potuto disputare l'Europeo Under 17 e hanno anche perso diverse occasioni di misurarsi a livello internazionale. Ora proseguiamo il nostro lavoro con fiducia sapendo che a marzo avremo un obiettivo da raggiungere".