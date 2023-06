Le Finali Giovanili TIM sono entrate nella loro fase decisiva: domani, alle ore 20, allo stadio del Conero di Ancona è in programma la finale della categoria Under 17 Serie A e B tra Roma e Inter, in diretta su DAZN e figc.it.

Come riferisce la Federcalcio, nell'intervallo della partita, alle 20.45, è previsto un incontro stampa nella sala conferenze dello stadio del Conero a cui prenderanno parte il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Ct della Nazionale Roberto Mancini e il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Vito Tisci. Sarà questa l'opportunità per fare il bilancio di un evento che andrà avanti fino al 30 giugno e che nelle Marche assegna complessivamente 13 scudetti tra calcio (maschile e femminile) e futsal.