Alle 18.30 di domani, giovedì 8 agosto 2024, si darà il primo calcio d’inizio alla terza edizione del ‘Memorial Mamma e Papà Cairo’, un appuntamento ormai diventato un classico per l'estate delle squadre Primavera. Primi a scendere in campo saranno Torino e Milan, alle ore 18.30, mentre alle ore 21 andrà in scena al Moccagatta di Alessandria la partita tra l'Inter di Andrea Zanchetta e la Juventus. I nerazzurri sono la squadra che vanta il maggior numero di successi nella competizione, con quattro vittorie.

Venerdì 9 agosto andranno in scena le due finali: quella per il terzo posto si disputerà alle 18.30 allo Stadio ‘Sillano’ di Quattordio, mentre il match per contendersi il primo posto, dunque l’atto conclusivo del torneo, andrà in scena alle 21 sempre al Moccagatta.