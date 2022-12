Sono tanti gli appuntamenti in agenda per il Settore Giovanile dell'Inter. Di seguito tutti i match in agenda nel weekend e nella giornata di lunedì, quando sarà l'U 18 a chiudere il quadro:

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 11 dicembre 2022 ore 14:30 - Campionato, 10^ giornata INTER vs Hellas Verona - Centro Sportivo "Sandro Pertini", Sesto San Giovanni (MI).

UNDER 18

Lunedì 12 dicembre 2022 ore 14:30 - Campionato, 11^ giornata INTER vs Cagliari - Centro Sportivo "Stefano Borgonovo”, Giussano (MB).

UNDER 17

Domenica 11 dicembre 2022 ore 15:00 - Campionato, 13^ giornata Cremonese vs INTER - Centro Sportivo "Giovanni Arvedi", Cremona.