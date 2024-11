Dopo aver ritirato il premio di MVP di Inter-Lipsia, Piotr Zielinski ha esternato le sue emozioni ai microfoni di UEFA.com, fissando anche il prossimo obiettivo a medio termine dei nerazzurri in Champions League: "Sono felicissimo, soprattutto per la vittoria che ci dà tanto; vogliamo continuare così - le parole del centrocampista polacco -. Sono rimaste tre partite adesso, le vogliamo vincere tutte e tre per qualificarci tra le prime otto. Il primato in classifica con zero gol subiti? E' una soddisfazione, abbiamo fatto tutti quanti un ottimo lavoro. Dobbiamo continuare così".

