"Sicuramente vincere in Champions è sempre difficile e sempre bello, soprattutto davanti al nostro pubblico. Sapevamo che non sarebbe stato facile perché il Lipsia è una squadra fisica e infatti abbiamo speso tanto. Negli ultimi quindici minuti abbiamo sofferto un pochino ma siamo stati bravi", ha detto Piotr Zielinski a Sky Sport dopo la vittoria di questa sera contro la squadra tedesca che pone i nerazzurri momentaneamente al primo posto in classifica di Champions League. E a proposito di questo, il polacco continua: "È bellissimo. Significa che stiamo facendo un ottimo lavoro. Come ho detto prima, in Champions non è facile quindi siamo contenti, ma ci sono altre tre gare".

Mkhitaryan ha detto che l'obiettivo è arrivare in finale e Inzaghi è d'accordo. Tu che impressione hai? C'è questa voglia di arrivare in fondo?

"Certo. Ogni giocatore sogna di tornare là, per me sarebbe la prima volta. I ragazzi invece sanno cosa vuol dire giocare una finale e vorrebbero tornarci però dobbiamo vincere più partite possibile per arrivarci e poi vincerla".

Ora la Fiorentina, per la vetta della Serie A. Volete tutto?

"Certo. Abbiamo la squadra forte e vogliamo competere su tutti i fronti e arrivare fino in fondo cercando di vincere".

