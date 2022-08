Walter Zenga, ospite negli studi di Sky Sport, commenta le intenzioni dell'Inter per quel che riguarda gli ultimi giorni di mercato: "Quando avevo letto di Bremer il mio bambino tifoso vedeva una difesa Skriniar-Bremer-Bastoni ed ero tranquillo. Dovessero vendere Skriniar diventerebbe tutto complicatissimo. Quindi penso che in uscita non si faccia più niente, poi serve un nuovo difensore centrale. Inter più forte dello scorso anno? Senza Romelu Lukaku e Achraf Hakimi tutti dicevano che era più scarsa e invece ha fatto il campionato dell'anno scorso. Non si possono definire le squadre più scarse o più forti a priori".