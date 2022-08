Dopo il tour di interviste con le tv, Javier Zanetti si è soffermato ad analizzare il girone di ferro di Champions League in cui è capitata l'Inter anche in zona mista con i cronisti presenti a Istanbul: "E' un gruppo importante, difficile, affrontiamo due squadre come Bayern e Barcellona che hanno tradizione in questa competizione - ribadisce il vice presidente nerazzurro -. Ma siamo l'Inter, non abbiamo paura ma rispetto. Speriamo di essere in forma quando affronteremo queste squadre. Vogliamo continuare il nostro percorso. L'anno scorso siamo stati all'altezza del Liverpool dimostrando che siamo anche noi una squadra molto competitiva, così faremo anche quest'anno".