Javier Zanetti ha un debole sportivo per Cristian Medina, centrocampista classe 2002 del Boca Juniors che è arrivato a un passo dalla gloria in Sudamerica, arrendendosi nella finale di Copa Libertadores alla Fluminense. "Delle partite che ho visto ultimamente, un ragazzo che mi piace è Medina", ha raccontato Pupi a Tyc Sports. Prima di fare una doverosa precisazione: "È un gusto personale, non vuol dire che verrà all'Inter".

In generale, storicamente, l'attenzione del club milanese si è sempre posata sul Paese argentino, non a caso sul taccuino di Dario Baccin è finito il nome di Nicolas Valentini (qui la nostra esclusiva), xeneize come Medina: "In Argentina c'è tanta materia prima, giocatori che possono fare una bella carriera ce ne sono sempre - ha spiegato il vice presidente dell'Inter -. Il giocatore argentino piace sempre perché si adatta, ha personalità, sa affrontare i momenti di difficoltà e in Italia è una caratteristica a cui si presta molta attenzione".

