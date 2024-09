Che valore ha avuto per voi, nella vostra carriera, avere nella stessa città una squadra con cui c'è sempre stato un duello, sempre molto civile? Vengono incalzati così Javier Zanetti e Franco Baresi dal palco del Teatro Franco Parenti dove sta andando in scena l'evento promosso dalla rivista Undici 'I dieci di Undici'.

"Il derby è sempre stata una partita molto sentita e speciale, da parte nostra e da parte dei tifosi. Però c’è sempre stato un grandissimo rispetto. Io mi ricordo il mio primo derby nel ’95, ero giovanissimo, ero appena arrivato: mi ritrovai di fronte Tassotti, Baresi, Costacurta e Maldini. Per me era un grandissimo piacere scendere in campo e affrontare questi grandissimi campioni che avevano fatto la storia del suo club. C’è sempre stata grande rivalità e grandissimo rispetto che c’è ancora" ha detto l'ex capitano dell'Inter reduce dal ko proprio al derby contro i cugini di qualche giorno fa.