Emiliano Viviano, ospite di TV Play, esprime in maniera dettagliata il suo pensiero sui portieri dell'Inter: "È sceso il rendimento di Yann Sommer. Non voglio fare il sapientino, ma giudico il portiere con occhi diversi. Quando faccio l’esempio di Ivan Provedel, per me portiere normale, non è né eccelso, né scarso. Fa bene tante cose e Sommer fa un po’ meglio quelle cose. Ma nell’ultimo anno ha fatto diversi errori individuali ed è andato un po’ giù rispetto al primo anno all’Inter. Fa bene la costruzione, copre lo spazio, fa bene tante altre cose che si vedono poche. Quest’estate lo cambierei, sarebbe una delle prime cose che farei. Josep Martinez mi piace, ma non può fare il portiere titolare all’Inter adesso. L’Inter ha perso uno scudetto con il suo secondo Ionut Radu. Ci potrebbero essere un paio di portieri in giro che sarebbero affari. Come Alisson, che si è rotto un po’ le scatole al Liverpooll".

Poi, si lancia in un'ipotesi: "Se fossi un dirigente dell’Inter, prenderei Gigio Donnarumma per ovvi motivi, soprattutto legati all’età. Se mi dici scegli solo il portiere, Thibault Courtois è il più forte di tutti. Se fossi in Donnarumma, andrei ugualmente all’Inter nonostante il passato al Milan. Lui tifoso del Milan? Allora non potrebbe tornare in Italia perché potrebbe andare solo alla Juventus o all’Inter: non ci sarebbero altre soluzioni possibili".

