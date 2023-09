"L'Inter è troppo più forte del Milan. L'anno scorso dicevo che aveva il centrocampo più forte d'Europa perché fanno tutti gol. Ora hanno preso anche Frattesi, uno che si butta sempre dentro. Ribadisco il concetto, non ci sono dubbi. E le partite si vincono in mezzo al campo". Così Christian Vieri nel classico appuntamento sul suo canale Twitch, durante la 'Bobo Tv'.

"Seconda cosa: Thuram ha fatto dimenticare Lukaku, che è come se non avesse mai giocato nell'Inter - ha aggiunto l'ex bomber nerazzurro -. Per me farà 16-18 gol. L'Inter ha una super, super squadra. Dal portiere fino al centravanti, ha due giocatori per ruolo. Poi giocano bene e sono solidi, hanno strameritato di vincere il derby. L'Inter lotterà per vincere scudetto e Champions".